In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Jason George, dopo la cancellazione di Station 19, ritornerà nel cast di Grey’s Anatomy come presenza regolare nel medical drama targata ABC in occasione della stagione 21.

L’attore ha il ruolo di Ben Warren, personaggio introdotto nella stagione 6 della serie creata da Shonda Rhimes, ed era poi uscito di scena per lanciare lo spinoff ambientato nel mondo dei vigili del fuoco.

Tra le fila della serie principale, almeno per ora, non tornerà invece Stefania Spampinato, interprete di Carina.

Nella stagione 7 di Station 19 si è mostrato Ben alle prese con un infortunio e nel finale della serie ha annunciato al capitano Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) che sarebbe tornato a occuparsi di medicina.

Ben, inoltre, è sposato con Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Che ne pensate del ritorno di Jason George tra le fila della stagione 21 della serie Grey’s Anatomy?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili