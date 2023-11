Il doppio sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha causato un terremoto nei calendari autunnali delle televisioni broadcast americane, che si sono viste costrette a rinviare l’inizio della produzione di molte serie, solitamente prevista per l’estate in modo da programmare le premiere tra settembre e ottobre. Il prolungarsi dello sciopero degli attori sta seriamente minacciando la possiblità che queste serie debuttino perfino nella midseason: la maggior parte di esse, poi, vedrà una produzione ridotta di episodi.

Parliamo di serie procedurali iconiche come quelle di Dick Wolf, o di medical drama come Grey’s Anatomy, o ancora comedy come Abbott Elementary. In queste settimane gli studios stanno discutendo con i network televisivi sul formato da adottare per queste stagioni ridotte, e Deadline spiega che, per esempio, nel caso delle serie di Dick Wolf si propenderà per stagioni di circa 15 episodi, mentre per Abbott Elementary è braccio di ferro tra ABC e Warner Bros. Television, con quest’ultima che spinge per una stagione da 17 episodi e il network che insiste su un massimo di 13.

La media di episodi sarà tra i 10 e i 13: una cifra inferiore porterebbe direttamente alla cancellazione, perché non sarebbe economicamente gestibile. Ogni produzione ha infatti dei costi fissi che vengono diluiti tra gli episodi: meno episodi vengono prodotti, più aumenta il costo medio di ciascuno. Ecco quindi la lista degli episodi che avranno le stagioni di varie serie, almeno per ora:

Grey’s Anatomy: 10 episodi

Station 19: 10 episodi

The Rookie: 10 episodi

The Good Doctor: 10 episodi

Abbott Elementary: 13 episodi

The Conners: 13 episodi

CSI: Vegas: 10 episodi

Serie di Dick Wolf (One Chicago e i vari Law & Order): 13 episodi

NCIS (le varie serie): 10/13 episodi

Blue Bloods: 10/13 episodi

Fire Country: 10/13 episodi

The Neighborhood: 10/13 episodi

Bob Hearts Abishola: 10/13 episodi

Ghosts: 10/13 episodi

Night Court: 13 episodi

Quantum Leaps: 13 episodi

Superman & Lois: 10 episodi

All American / All American: Homecoming: 13 episodi

Walker: 13 episodi

Gira voce che per alcune serie si opterà invece di girare stagioni complete da spezzare tra la midseason del 2024 e l’autnno del 2024. Molto dipenderà da quando finirà lo sciopero degli attori: ci vogliono dalle 3 alle 6 settimane di pre-produzione, e con il Ringraziamento di mezzo, se lo sciopero degli attori dovesse finire entro qualche la maggior parte delle serie potrà iniziare le riprese tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. A quel punto la mid-season potrebbe partire tra la metà di febbraio (con il Super Bowl come trampolino di lancio) e l’inizio di marzo.

Fonte: TVLine