Con il debutto della 20^ stagione di Grey’s Anatomy, il cui primo episodio andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 14 marzo, viene spontaneo domandarsi se quest’anno ci verrà risparmiato di veder morire qualche altro protagonista della serie, nonostante il primo teaser non prometta troppo bene. Dopotutto è ben noto che, delle morti scioccanti di molti dei protagonisti dello show, Shonda Rhimes ha fatto decisamente un’arte. Non è un caso infatti che, trascorso tutto questo tempo, ci siano alcuni lutti che non abbiamo proprio superato.

Charles Percy (Robert Baker) – S06E24 Vivere o morire

Magari alcuni di voi non ricorderanno bene il personaggio, ma in pochi avranno dimenticato la sua morte, avvenuta durante i tragici eventi dello sconvolgente finale della 6^ stagione di Grey’s Anatomy, in cui hanno perso la vita fin troppe vittime innocenti di un uomo introdottosi armato nell’ospedale per vendicare la morte della moglie. In quel frangente la Dott.ssa Bailey (Chandra Wilson), scampata alla furia omicida dell’assassino grazie alla sua prontezza di spirito, ha dovuto assistere inerme alla morte del suo allievo poiché, a causa dell’emergenza, le forze dell’ordine avevano levato la corrente agli ascensori, impedendole così di portarlo in sala operatoria e fermare la sua mortale emorragia. Il modo in cui la Bailey promette a Charles di non mentirgli qualora fosse stato sul punto di morire e quello in cui mantiene la parola quando arriva il momento, rimanendo al suo fianco e dandogli tutto il supporto ed il calore umano che poteva, ci fanno correre ancora un brivido lungo la schiena.

Henry Burton (Scott Foley) – S08E10 All’improvviso

Innamorarsi di un paziente, Denny Duquette docet, non è mai una buona idea in Grey’s Anatomy e la storia di Henry Burton (Scott Foley) ne è la prova. Purtroppo per Teddy (Kim Raver). Dopo averlo conosciuto ed aver sentito l’irresistibile bisogno di aiutarlo, Teddy decide di sposare Henry per garantirgli un’assicurazione sanitaria che lo aiuti a curare la sindrome di Von-Hippel-Lindau da cui era affetto. Quello che era però cominciato come un gesto di genuina generosità da parte del cardiochirurgo, aveva cominciato presto a trasformarsi in qualcosa di più profondo grazie alla dolcezza del suo nuovo ed improvvisato marito, che purtroppo finirà per perdere la sua battaglia contro la malattia, morendo sotto i ferri. La parte più dolorosa di questa già triste storia è che che Teddy non sia riuscita a dirgli addio perché impegnata in un complicato intervento, con Cristina che si trova costretta non solo a doverle dire che il marito è morto, ma anche a dover affrontare il senso di colpa per non essere riuscita a salvarlo.

Samuel Norbert Avery – S11E11 L’unica cosa che potevo fare era piangere

Prima ancora di nascere, a Samuel, il figlio di Jackson Avery (Jesse Williams) e April Kepner (Sarah Drew) viene diagnosticata una rara e letale malattia ossea che non gli dà speranze. La parte finale dell’episodio è straziante ed è l’incubo di qualsiasi genitore: vedere nascere il proprio bambino, assistere ai suoi primi e pochi momenti di vita, per poi dover dire addio. Dopo questo tragico evento April comincia a mettere in discussione le sue convinzioni religiose e si dà all’alcol. Ma il suo ed il cuore di Jackson, irrimediabilmente spezzati, ancora ci fanno commuovere e ce la fanno prendere con il destino (ce l’abbiamo con voi autori di Grey’s Anatomy!), per il modo in cui si sono accaniti con questa coppia.

Ellis Grey (Kate Burton)- S03E17 Una specie di miracolo

Che il destino della difficile madre di Meredith fosse segnato, lo sapevamo fin da quando viene rivelato nella serie che il brillante chirurgo è affatto da Alzheimer, non può quindi sorprendere che per la sua dipartita gli autori abbiano pensato a qualcosa di veramente speciale.

Dopo essere stata abbandonata dal marito Thatcher, uscito dalla vita di Ellis e di Meredith quando lei era ancora una bambina, la donna si era buttata anima e corpo nella sua professione con lo scopo di diventare uno dei chirurghi più noti al mondo, ma nel farlo non si era resa conto che stava contemporaneamente minando irrimediabilmente il suo rapporto con la figlia. La dipartita della temibile Ellis, avvenuta senza che questa, di fatto, potesse dire alla figlia quanto fosse orgogliosa di lei, almeno in presenza, è avvenuta come una sorta di scambio: una vita per una vita.

Coinvolta in un’esplosione avvenuta in ospedale, Meredith, sul punto di morire, riesce a dialogare con sua madre che non solo la incoraggia a vivere, ma le dice anche le parole che aveva sempre desiderato sentire: “Tu sei tutto tranne che ordinaria“, dopo le quali Meredith si sveglierà ed Ellis chiuderà per semrpe gli occhi.

Andrew DeLuca (Giacomo Giannotti) – S17E07 Siamo così

Nonostante il personaggio di Andrew De Luca, che aveva da poco scoperto di essere bipolare come il padre, muoia da eroe, dando cioè la vita per salvare una giovane donna vittima del traffico di essere umani, la decisione degli autori di spostare il cuore dell’azione nell’episodio di Station 19 che precedeva quello di Grey’s Anatomy, ci fa ancora arrabbiare. Sebbene Andrew fosse infatti uno dei protagonisti della serie, l’episodio della sua morte è pesantemente sottotono a causa di questa decisione. Non solo poi ad Andrew stesso saranno concesse poche battute, ma la maggior patre dei suoi amici resteranno ignari di quanto accaduto fino a che non gli verrà data la brutta notizia della sua dipartita. Anche Meredith, fuori gioco a causa del Covid, non saprà della sua morte fino al risveglio e continuerà a vivere tranquilla per molti episodi nella sua isola comatosa piena di fantasmi del passato.

Mark Sloan (Eric Dane) – S09E02 Ricordando il passato

Gli esordi di Mark Sloan in Grey’s Antomy non sono stati i migliori, dopotutto il suo biglietto da visita era quello del tizio che aveva tradito l’amico di sempre andando a letto con sua moglie, nonché il conquistatore per definizione, quello al quale non sembrava importare di nessuna delle donne con cui stava. Poi Mark ha incrociato sul suo cammino Lexie e le cose sono cambiate.

L’aspetto peggiore della sua morte, conseguenza dello stesso incidente aereo che ha ucciso la donna che amava, è stata che, per un fulgido attimo, sembrava davvero non sarebbe sopravvenuta, fino a che la signora con la falce non ha crudelmente colpito. Caduto in coma, Mark fa promettere ai suoi amici che se non avessero visto segni di ripresa dopo 30 giorni, avrebbero staccato il supporto vitale e loro hanno mantenuto la parola, dando l’addio al più sexy e scapestrato dei medici di quello che, proprio in suo onore, divenne poi il Grey Sloan Memorial Hospital.

George O’Malley (TR Knight) – S05E24 Ora o mai più

In un’altra sorta di “la mia vita per la tua” che avevamo già visto con Ellis e Meredith, la morte di George è stata particolarmente dolorosa anche perché è stata la prima di uno dei membri originali del cast di Grey’s Anatomy e come se non bastasse è sopraggiunta senza che il pubblico, per la maggior parte del tempo, si rendesse conto che era proprio l’eroico George ad essere in fin di vita dopo aver salvato una donna che aveva rischiato di finire sotto un autobus. Nel momento del trapasso George incrocia poi il cammino con la Izzie di Katherine Heigl che, proprio in quel periodo era affetta da un tumore al cervello ed aveva avuto una crisi che stava rischiando di ucciderla. Lei alla fine si salva, lui soccombe alle sue gravissime ferite.

Lexie (Cyler Leigh) – S08E24 Distacchi

L’infame incidente aereo che ha coinvolto metà dei protagonisti di Grey’s Anatomy avviene alla fine dell’episodio 23, con Meredith, Derek, Mark, Lexie, Cristina ed Arizona che si ritrovano dispersi in mezzo ad una foresta, tutti più o meno gravemente feriti. Appare evidente fin da subito che Lexie è la persona che si trova nelle condizioni peggiori, incastrata sotto al pesante rottame dell’aereo che le impedisce di respirare oltre ad averle causato diverse emorragie interne. Mark, disperato, le confessa il proprio amore, ma nemmeno questo è abbastanza per tenerla in vita. La morte della sorellastra di Meredith mette fine ad un personaggio arrivato come un fulmine a ciel sereno nello show, che avrebbe potuto evolvere in qualcuno di molto più maturo di ciò che di lei avevamo visto fino a quel momento, forse un chirurgo persino migliore della protagonista della serie.

Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan) – S02E27 Ho perso il mio credo

Denny era perfetto, gentile, generoso, leale ed anche ricco (che non fa mai male), praticamente il Principe Azzurro di Grey’s Anatomy, che trova in Izzie la sua Principessa. Però Denny era anche gravemente malato ed in lista di attesa per un cuore nuovo, motivo per cui la coppia si incontra per la prima volta nell’ospedale dove lei esercita. Nel corso della loro breve ma intensa storia d’amore, Izzie arriva anche a mettere a repentaglio la propria carriera pur di tentare di salvarlo, un rischio che si rivelerà peraltro inutile. Il personaggio piacque così tanto al pubblico che, nonostante la sua morte, comparve diverse volte nello show, in particolare come manifestazione del tumore al cervello di Izzie, che dovette dirgli addio una seconda volta per curarsi, facendo così sparire quelle che aveva ormai compreso essere un’allucinazione. Una morte crudele quella di Denny, ma necessaria ai fini della storia.

Derek Shepherd (Patrick Dempsey) S11E21 Come salvare una vita

Ed a proposito di morti crudeli, passiamo infine a quella di Derek. Sono passati 9 anni da quel giorno ed al tempo anche solo immaginare una Meredith senza Derek sembrava impossibile, considerato come Grey’s Anatomy fosse proprio stato costruito sulla loro epica storia d’amore. Quando il momento di cui si vociferava ormai da un po’ arrivò davvero, l’essere preparati non lo rese meno doloroso, soprattutto a causa delle sue modalità che, ad essere onesti, abbiamo trovato sempre piuttosto crudeli.

Dopo aver salvato una famiglia da un incidente stradale, l’auto di Derek viene infatti colpita in pieno da un camion e lui, impossibilitato a parlare, ma in grado di comprendere cosa gli accade intorno, viene portato in un ospedale a corto di personale e mal attrezzato per affrontare una simile emergenza.

Nel più totale sgomento assisteremo ad una serie di madornali errori medici di cui Derek sarà perfettamente cosciente mentre, nella più totale impotenza, si renderà conto che di lì a poco sarà morto. Se questo aggiungiamo il fatto che la giovane dottoressa che prende la decisione che, di fatto, condannerà Derek, si ritroverà da lì a poco a lavorare presso il Grey Sloan, a gomito a gomito con Meredith, è lecito chiedersi cosa l’attore avesse mai fatto di così terribile a Shonda Rhimes, autrice dell’episodio, per meritare una simile, crudele morte.

Tutto gli episodi citati in questo elenco sono disponibili in Italia sulla piattaforma Disney+.

