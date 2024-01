Eric Newman ha raccontato il motivo per cui è felice che le serie Narcos e Griselda siano rimaste indipendenti e non facciano parte dello stesso mondo.

Il nuovo progetto con star Sofia Vergara, inizialmente, avrebbe potuto essere legato allo show targato Netflix che ha avuto molto successo e ha dato vita a uno spinoff ambientato in Messico.

Lo showrunner delle serie, intervistato da ScreenRant, ha ammesso:

Non riuscivo a trovare un modo per portare la storia nell’universo di Narcos e sono realmente felice di non averlo fatto perché ha spianato la strada a una telefonata di Sofia che mi chiedeva se l’avrei aiutata a diventare Griselda Blanco. E quello che è stato interessante del progetto per lei, penso, era la stessa cosa che lo rendeva interessante per me: ecco una madre, una donna che riesce ad avere successo nella cultura e negli affari forse più dominati dagli uomini sulla Terra. Penso che le forze dell’ordine sia probabilmente l’altro settore, o almeno lo era all’epoca.