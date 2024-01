Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo Griselda, la nuova serie originale Netflix con Sofia Vergara che oltre ad essere stata accolta positivamente dalla critica, questo weekend ha affascinato anche il pubblico di tutto il mondo. Domani sera scopriremo quante visualizzazioni avrà ottenuto nel corso dei primi quattro giorni di sfruttamento. Secondo posto per Un inganno di troppo, la serie di successo che ha ottenuto nella sua terza settimana a livello globale ben 11,200,000 visualizzazioni: 71,700,000 di ore viste. Scende al terzo posto la sesta stagione di SKAM Italia che questa volta vede al centro delle vicende Asia. Sale al quarto posto la fiction Rai Un professore grazie all’aggiunta della seconda stagione.

Quinto posto per La Casa di Carta: Berlino, lo spinoff con Pedro Alonso, che nel corso della sua quarta settimana ha registrato 5,000,000 visualizzazioni, corrispondenti a 32,700,000 ore di visione. Scende in sesta posizione la docuserie true crime All American Nightmare: Rapimento in California, che ha debuttato al primo posto delle serie in lingua inglese più viste la scorsa settimana con 21,400,000 visualizzazioni: un ottimo risultato. Il settimo posto è di Checco Zalone e del suo show Amore + Iva, mentre all’ottavo posto si posiziona Masters of the Universe: Revolution. Chiudono la top 10 Doctor Slump, la serie originale Netflix coreana e Detective Forst.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Griselda (Originale Netflix) Un inganno di troppo (Originale Netflix) SKAM Italia (Originale Netflix) Un professore La Casa di Carta: Berlino (Originale Netflix) All American Nightmare: Rapimento in California (Originale Netflix) Amore + Iva Masters of the Universe: Revolution (Originale Netflix) Doctor Slump (Originale Netflix) Detective Forst (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

L’ombra del giorno Lift (Originale Netflix) Badland Huntlers (Originale Netflix) La società della neve (Originale Netflix) 60 Minuti (Originale Netflix) Orphan First Kill The Kitchen (Originale Netflix) Assassinio sull’Orient Express La Favorita Ricatto d’amore

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie Tv Film 1 Griselda The Hill 2 All American Nightmare: Rapimento in California Cartoline di morte (The Postcard Killings) 3 Un inganno di troppo Lift 4 Love on the Spectrum U.S. The Super Mario Bros. Movie 5 Queer Eye Badland Hunters 6 Loudermilk The Legend of Tarzan 7 Masters of the Universe: Revolution Queenpins 8 Doctor Slump Dumb Money 9 The Brothers Sun Fried Green Tomatoes 10 Young Sheldon Queen Bees

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 gennaio 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 gennaio 2024:

