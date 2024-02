Netflix ha condiviso online un nuovo video in cui Sofia Vergara spiega come si è impegnata per trasformarsi in Griselda per la serie Netflix.

L’attrice è l’interprete della narcotrafficante nelle puntate arrivate in streaming il 25 gennaio.

Sofia, nel filmato, ha raccontato:

Volevo rendere i movimenti e il manierismo di Griselda totalmente diversi dal mio personaggio che ho interpretato per 11 anni nella serie Modern Family. Quella era una delle mie principali preoccupazioni. Non volevo camminare come me o Gloria, non avere quella postura, non usare le mie mani in nessun modo che fosse sexy e davvero Latino, come sono io.

L’attrice ha poi svelato le conseguenze della sua scelta:

Ho creato questa posizione che, dopo tre mesi, mi ha messo in difficoltà. Ho dovuto sottopormi a delle iniezioni nella parte bassa della schiena perché camminavo in questa brutta posizione, e poi ho dovuto farlo per tre ulteriori mesi. Penso di aver causato danni permanenti alla mia schiena. Ma ho pensato che il personaggio richiedesse un cambiamento del mio corpo, ci fosse il bisogno di usare gli Spanx per provare a ridurre il mio sedere e il mio seno, e dare una forma diversa al corpo rispetto al mio e a quello di Gloria Pritchett.

Sofía Vergara's physical performance of Griselda is a world away from her character on Modern Family. Here's how she did it: pic.twitter.com/wRkPhwlm46 — Netflix (@netflix) January 29, 2024

Che ne pensate della trasformazione di Sofia Vergara in Griselda?

Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

Potete rimanere aggiornati sulla serie con star Sofia Vergara grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

