Nell’episodio finale delladella serieha mostrato ben seiA dire addio allo show, ideato come spinoff di black-ish, sono stati Francia Raisa, Chloe Bailey, Halle Bailey, Emily Arlook, Luka Sabbat e Jordan Buhat che non saranno più presenze regolari nel prossimo capitolo della storia.

Al ritorno sugli schermi saranno invece coinvolti nella storia ancora una volta Yara Shahidi, Trevor Jackson e Diggy Simmons. Ai tre attori si aggiungerà Marcus Scribner, il cui arrivo nel cast è stato annunciato poche settimane fa, che riprenderà la parte di Andre, il fratello minore di Zoey.

Gli showrunner Zakiyyah Alexander e Courtney Lilly hanno dichiarato:

Francia, Emily, Chloe, Halle, Luka e Jordan saranno sempre parte della famiglia ‘-ish’. Questa nuova stagione non è un addio, stiamo semplicemente espandendo il mondo, per loro la porta sarà sempre aperta per un possibile ritorno. Per la quinta stagione siamo entusiasti nell’immergerci di più nelle storie di Zoey, Aaron e Doug nelle loro avventure post diploma e accogliere una nuova dinamica alla Cal-U, che comprende anche Junior.