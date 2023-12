Gypsy Rose Blanchard, la cui storia ha ispirato numerosi progetti televisivi e la miniserie The Act, è uscita di prigione due anni prima della fine della sua sentenza.

Nella giornata di giovedì, come confermato dalla portavoce del Missouri Department of Corrections, la donna è stata rilasciata.

Nel 2016 Gypsy era stata condannata a 10 anni di carcere dopo aver ammesso la propria colpevolezza nell’aver convinto il suo ex fidanzato, Nick Godejohn, a uccidere la madre Dee Dee. Il ventenne era arrivato a casa della ragazza e, mentre lei si era nascosta in bagno, ha colpito per 17 volte con un coltello la vittima.

Dopo l’arresto della coppia si è scoperto che Dee Dee aveva mentito per molti anni sostenendo che la figlia soffrisse di varie malattie molto serie, tra cui leucemia e distrofia muscolare, facendola sottoporre a varie procedure mediche e somministrandole medicinali di cui non aveva bisogno, con conseguenze fisiche molto gravi. Gypsy veniva nutrita con un catetere e si muoveva usando una sedia a rotelle, nonostante fosse fisicamente in salute, e la madre le rasava a zero i capelli regolarmente per fingere fosse alle prese con gli effetti collaterali delle cure.

Dee Dee, secondo l’avvocato di Gypsy Rose, soffriva di sindrome di Munchausen per procura e la figlia ha dovuto subire abusi fisici e psicologici per anni, mentre la madre sfruttava la “situazione medica” della ragazza per ottenere benefici economici dopo aver allontanato il padre della giovane e gli altri membri della famiglia, oltre ad aver cambiato residenza spostandosi in un altro stato quando i medici avevano iniziato ad avere dubbi sulla situazione.

Gypsy, dopo la condanna, aveva ammesso in un’intervista di rimpiangere quanto accaduto ogni giorno:

Non lo meritava. Era una donna malata e sfortunatamente non ero abbastanza istruita per capirlo. Meritava di essere dove sono io, seduta in carcere per aver avuto un comportamento criminale.

Dopo l’omicidio, Gypsy e Nick si sono lasciati e la giovane donna, nel 2022, ha sposato Ryan Scott Anderson.

The Act, miniserie prodotta per Hulu, aveva come protagoniste Joey King e Patricia Arquette nel ruolo della ragazza e di sua madre. La storia è arrivata più volte sugli chermi e il 5 gennaio debutterà su Lifetime la docuserie The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard.

Fonte: EW