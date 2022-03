La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

ha annunciato cheha stabilito un nuovo, diventando la serie più seguita del servizio nelle prime 24 ore dalla pubblicazione.

Lo show ha superato il precedente record stabilito dal prequel di Yellowstone, 1883 a dicembre, di cui vi avevamo parlato in questa notizia.

Come al solito, non sono stati ancora forniti numeri ma il debutto da record della serie del 1883 era di 4,9 milioni di spettatori. Avremo un’idea della portata del pubblico raggiunto da Halo quando usciranno le classifiche di streaming di Nielsen di questa settimana. Finora non è mai successo che un originale Paramount+ sia entrato nella Top 10 di Nielsen.

Halo può contare su un cast composto da Pablo Schreiber (American Gods) nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone (Californication, Hotel Portofino, Designated Survivor) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor (serie di videogiochi Halo, RWBY) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

Siete contenti del record d’ascolti di Halo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline