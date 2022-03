La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Fin dall’uscita del primo episodio di, i fan della serie Microsoft hanno commentato la scelta di mostrare il volto di. L’articolo contiene spoiler dal primo episodio dello show, non proseguite nella lettura se non l’avete ancora visto.

Sebbene sia gli sceneggiatori che l’attore che presta il volto al protagonista Pablo Schreiber abbiano giustificato l’azione, adesso a difendere la scelta dello show ci sono anche i membri di 343 Industries, gli sviluppatori del gioco.

In un nuovo lungo post sul blog ufficiale, il community manager di 343 Industries Alex Wakeford ha difeso la controversa scelta di rimuovere l’elmo di Master Chief nella serie. Wakeford ha fatto notare che coloro che hanno letto alcuni libri e prestato molta attenzione ai giochi sapranno che Master Chief si è già tolto il casco. Sebbene i giochi abbiano sempre tenuto in gran parte il casco addosso, è un personaggio con una voce e una personalità, il che significa che non è un protagonista silenzioso senza volto. Il post continua dicendo che si toglie il casco per dimostrare al bambino che non è solo una macchina per uccidere, ma che è umano e vulnerabile:

Un momento come questo non è un punto della trama o anche semplicemente una ‘rivelazione’ del suo aspetto, ma un mezzo per raccontare la sua storia. Doveva essere un momento meritato e significativo. Questo è anche parte del motivo per cui accade nel primo episodio: non è una svolta, è una missione.

