Il team creativo di Halo farà tesoro dei feedback positivi e di quelli negativi mentre scriverà la stagione 2 dello show di Paramount+.

Halo debutterà nel Regno Unito il 22 giugno, e la produttrice del franchise Kiki Wolfkill ne ha recentemente parlato con GamesRadar+. Wolfkill ha detto che il team creativo dello show sta raccogliendo tutte le critiche e gli elogi sui social media per la stagione 1 mentre sviluppano la 2:

Stiamo ancora ricevendo feedback. È interessante per me vedere personaggi che piacciono o meno. Dirò, filosoficamente, che stiamo assolutamente guardando tutti i feedback, buoni e cattivi, da ogni episodio. E quelli sono le cose che porteranno avanti la seconda stagione, proprio come tutto ciò che abbiamo appreso nella prima stagione che ottenemmo durante il corso della produzione, li porteremo avanti. Guarderemo tutto … In un certo senso ciò che abbiamo letto riguardo la prima stagione, penseremo a come modellarlo andando avanti.