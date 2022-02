Inizialmente, il produttore esecutivo di Hannibal, Bryan Fuller, non aveva alcuna intenzione di sviluppare una storia d’amore tra il serial killer cannibale di Mads Mikkelsen e il Will Graham di Hugh Dancy, un profiler dell’FBI dotato e autodistruttivo. Ma in corso d’opera qualcosa è cambiato e addirittura Fuller si è lasciato ispirare da Avatar, uno dei più grandi successi della storia del cinema.

“E’ iniziata come una specie di attrazione su come i ragazzi etero interagiscono tra loro in modo romantico e non sessuale”, ha raccontato Fuller a Entertainment Weekly. “Inizialmente, non volevo snaturare i personaggi di Thomas Harris in quanto nel materiale di partenza hanno chiaramente inclinazioni eterosessuali, ma come per i ragazzi di oggi, quella sessualità è diventata molto più fluida nel corso della serie”.

Il pubblico l’ha percepito immediatamente e così anche Fuller e infatti, è stata proprio la palpabile chimica sessuale tra le due star ad aver ispirato Fuller a fare il salto e a pensare alla serie come una storia d’amore. “Mi hanno davvero aiutato a far uscire quel romanticismo dalle pagine in qualcosa di concreto che è poi diventata la base per scrivere dialoghi come: ‘Hannibal è innamorato di me?’ e ‘soffri per lui?'”, ha spiegato Fuller, riferendosi a una conversazione importante che Will ha con la terapista di Hannibal, Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson) nella terza stagione. “Stavo solo seguendo le indicazioni degli attori senza alcuno scopo specifico.”