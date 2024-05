Daniel Radcliffe ha parlato con molto entusiasmo della serie televisiva di Harry Potter in sviluppo per il servizio streaming Max, ma ha escluso di essere coinvolto in un cammeo.

“Come il resto del mondo, sono molto emozionato di guardarla come semplice spettatore” ha spiegato a E! News. “Ma dubito. Non sarebbe saggio, preferiscono giustamente ripartire da zero. E non so se avrebbe senso che noi fossimo coinvolti in qualche modo“.

Parlando di cos’è che risponderebbe se Max dovesse offrirgli un ruolo: “Qui farò il politico e dirò che preferisco non fare ipotesi“.

Entro giugno, come annunciato alcuni mesi fa, la Warner Bros. sceglierà il creatore e sceneggiatore della serie televisiva.

