Deadline torna ad aggiornarci sul “dietro le quinte” della serie TV di Harry Potter che WarnerBros Discovery ha intenzione di lanciare nel 2026 (ECCO I DETTAGLI).

A inizio febbraio, il magazine scriveva che lo studio aveva ridotto a tre nomi la shortlist dei creativi e creative fra cui scegliere la persona che si occuperà di scrivere e supervisionare lo show. In cima a questa lista ristretta c’era Francesca Gardiner che ha lavorato come consulente di produzione alla terza e quarta stagione di Succession, l’acclamata serie TV della HBO che ha trionfato agli Emmy di quest’anno.

L’autorevole testata scrive ora che la shortlist, dai 4 nomi inizialmente noti, sarebbe stata ridotta a tre – Francesca Gardiner, Tom Moran e Kathleen Jordan. I componenti di questo trio avranno la possibilità di perfezionare e limare le loro proposte creative nell’arco dei prossimi due mesi e a giugno Warner dovrebbe prendere la decisione finale circa il o la prescelto/a a cui affidare il compito di traghettare sul piccolo schermo il Wizarding World di Harry Potter.

Tom Moran è uno scrittore inglese che ha creato per Amazon la serie con Peter Capaldi dal titolo The Devil’s Hour e, sempre per Amazon, anche The Feed e Wild Bill.

Kathleen Jordan ha lavorato per Netflix alla serie Teenage Bounty Hunters ed è attualmente al lavoro su un’altra serie Netflix basata sul Decamerone che verrà girata in Italia (ECCO I DETTAGLI).

Per tutte le notizie sul mondo di Harry Potter cliccate qui.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: deadline