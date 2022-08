Decameron: Netflix annuncia la nuova serie di Jenji Kohan e Kathleen Jordan

Il Decameron diventerà una serie tv sviluppata da Kathleen Jordan e Jenji Kohan, coinvolta come produttrice dopo il successo di Orange Is The New Black, per Netflix.

La storia, liberamente ispirata all’opera di Giovanni Boccaccio, sarà ambientata nel 1348, anno in cui le persone affrontano la Peste Nera che ha ucciso oltre 200 milioni di persone e ha colpito duramente la città di Firenze. Alcuni nobili vengono invitati a rifugiarsi insieme ai propri servi in una villa in campagna e attendere che l’emergenza finisca. Ma le regole sociali iniziano a sparire e quello che inizia come un gioco alimentato dal vino e dal sesso nelle colline toscane, scivola in una lotta per la sopravvivenza.

La serie esaminerà tematiche come il sistema di classi, le lotte per il potere e per la sopravvivenza in un’epoca pandemica, il tutto con leggerezza, fascino e un gruppo di personaggi ribelli.

Le riprese si svolgeranno in Italia e alla regia ci sarà Mike Uppendahl (Ratched).

Kohan ha dichiarato:

Kathleen Jordan è un vero talento. Sono così eccitata e grata nel poter lavorare con lei e realizzare questo show fantastico, divertente, attuale e strano per Netflix.

Jordan ha aggiunto:

Sono assolutamente elettrizzata nel poter di nuovo lavorare con Jenji, Tara, Blake e Netflix. Non vedo l’ora che le persone possano incontrare questo ridicolo gruppo di personaggi. Sono certa che Giovanni Boccaccio sarebbe… Confuso?

