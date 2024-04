Tom Felton ha recentemente rilasciato un’intervista a Collider per discutere della sua recente collaborazione con Ferrero per la linea di Kinder Joy a tema Harry Potter che propone agli acquirenti delle sorprese realizzate dalla Funko.

Nel corso della chiacchierata, l’attore ha parlato del suo amore per i Kinder Joy e ha anche elargito un prezioso consiglio all’ancora sconosciuto cast della serie TV di Harry Potter che verrà prossimamente messa in cantiere dalla Warner Bros insieme a JK Rowling.

L’amore di Tom Felton per i Kinder Joy

Parlando della partnership con la Ferrero, Tom Felton spiega di nutrire una genuina passione per i Kinder Joy:

Sono i primi dolcetti che ricordo di aver ricevuto da bambino. Di solito, il venerdì pomeriggio, mia mamma veniva a prendermi a scuola e, di tanto in tanto, c’era un uovo Kinder Joy come regalino. Era una cosa che attendevo sempre con gioia. Ho tre fratelli più grandi e tutti noi collezionavamo le varie sorpresine che c’erano dentro. E poi hanno un sapore incredibile. Li mangio ancora oggi. Il fatto che abbiano collaborato con Warner Bros. e Funko per piazzare sorprese di Harry Potter nei Kinder Joy è un po’ un sogno diventato realtà, per essere sinceri.

Poi circa il legame “indissolubile” che ormai da anni lega Harry Potter alla cioccolata, Tom felton aggiunge:

Lo so, è vero! Ma se mi avessi 22 anni fa che ci sarebbero state mini versioni giocattolo dei personaggi che abbiamo interpretato 22 anni fa, avrei ribattuto: “Questa roba non on accadrà mai”. Quindi, penso che sia davvero molto, molto bello. Non vedo l’ora di collezionare l’intero set.

Il consiglio di Tom Felton al futuro cast della serie TV di Harry Potter

Collider ha anche chiesto a Tom Felton se abbia un qualche consiglio da elargire al cast della serie TV di Harry Potter, cast che, lo ricordiamo, non è ancora stato scelto dalla Warner.

L’attore ha così risposto:

Non sono sicuro di essere preparato a dare consigli a qualcuno. Penso che uno dei primi consigli che mi diede Jason Isaacs all’epoca sia stato “Non ascoltare i consigli di nessuno”. Direi loro solo di fare più foto e cercare di rubare più oggetti di scena. Scherzo sulla seconda parte, ma sulle foto no. Fate più foto che potete perché quando ne trovo una che non vedo da tanto tempo, mi ricorda quanto ci stavamo divertendo in quei giorni. Considerando che all’epoca non avevamo telefoni con fotocamera o cose del genere, è un po’ più facile adesso.

