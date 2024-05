Heartstopper, serie tratta dalle graphic novel omonime dell’autrice Alice Oseman, è stata rinnovata da Netflix per una terza stagione. E, tra le guest star dei nuovi episodi, ci sarà Jonathan Bailey.

Racconta l’attore di aver amato la serie:

Come tante persone, ho guardato la prima stagione e ho pensato che fosse uno dei regali più grandi e belli per così tante persone, e mi sarebbe piaciuto averlo avuto crescendo.

Bailey ritiene che la serie abbia cambiato il modo in cui le persone possono comunicare al mondo chi sono davvero, crede che le abbia aiutate a crescere. Si è quindi mosso per rendersi disponibile per una futura stagione:

Avevo un amico comune che conosce [il produttore esecutivo Patrick Walters] e ho semplicemente detto: “Se c’è qualcosa che posso fare per aiutare e far parte di quella storia”.

Jonathan Bailey interpreterà Jack Maddox, la celebrity crush di uno dei protagonisti, Charlie (Joe Locke).

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Variety

I film e le serie imperdibili