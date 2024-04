Nuovi ingressi nel cast della terza stagione di Heartstopper, la serie basata sulle graphic novel di Alice Oseman e creata e scritta da lei per Netflix.

Jonathan Bailey, Hayley Atwell e Eddie Marsan si sono uniti ufficialmente alla serie: la nuova stagione, composta da otto episodi, debutterà in streaming a ottobre, con la regia di Andy Newbery.

Atwell interpreterà Diane, la zia di Nick (Kit Connor) che lo porta in vacanza a Minorca per l’estate e ne approfitta per dargli alcuni consigli difficili da digerire sulla sua relazione con Charlie (Joe Locke). Marsan sarà Geoff, il saggio e pragmatico terapista di Charlie, già visto nella graphic novel. Quello di Bailey sarà invece un cammeo: interpreterà Jack Maddox, un classicista noto su Instagram che per Charlie è una vera celebrity crush.

“Sono incredibilmente entusiasta di accogliere questi tre nuovi membri del cast nella famiglia di Heartstopper,” ha commentato Oseman. “È stata una gioia assoluta vedere il talento di Hayley, Eddie e Jonathan esprimersi tra gli altri membri del cast, e non vedo l’ora che i fan di Heartstopper incontrino questi nuovi personaggi”.

La sinossi della terza stagione recita:

Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Ma anche Nick ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre l’estate sta finendo e i mesi passano, gli amici iniziano a realizzare che l’anno scolastico che sta per iniziare porterà con sé gioie e sfide. Mentre tutti imparano sempre di più su loro stessi e sui loro rapporti e, tra un evento sociale e una festa, iniziano a pensare all’università a cui iscriversi, si rendono anche conto che è importante fare affidamento su chi ami quando la vita non va come vorresti.

Nel cast figurano anche William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood, Leila Khan.

Fonte: Variety

