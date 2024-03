Netflix ha annunciato il mese previsto per l’uscita in streaming della stagione 3 di Heartstopper con un video in cui i protagonisti spiegano la situazione in cui si trovano i personaggi al centro del nuovo capitolo della storia. Le puntate inedite dello show debutteranno quindi in autunno, nel mese di ottobre, anche se per ora la data precisa non è stata svelata.

La seconda stagione della serie era basata sul Volume 3 dei fumetti di Alice Oseman, ed è incentrata su Nick e Charlie mentre affrontano il loro nuovo rapporto. Ma non solo: Tara e Darcy affrontano delle sfide inattese, e Tao ed Elle cercano di capire se possono essere più di amici. Con gli esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo scolastico da pianificare, la gang ha molto da gestire durante il percorso verso le nuove fasi della loro vita, dell’amore e dell’amicizia.

Il cast di Heartstopper comprende Kit Connor nel ruolo di Nick, Joe Locke nel ruolo di Charlie, Corinna Brown nel ruolo di Tara, Kizzy Edgell nel ruolo di Darcy, William Gao nel ruolo di Tao e Yasmin Finney nel ruolo di Elle.

Basata sul romanzo grafico omonimo di Alice Oseman, la prima stagione del dramma LGBTQ+ è uscita nel 2022 ottenendo recensioni entusiastiche e ottenendo subito un doppio rinnovo. La serie ha ottenuto cinque Children’s and Family Emmy Awards.

Che ne pensate del mese previsto per l’uscita della stagione 3 di Heartstopper? State attendendo il ritorno della serie?

Fonte: Netflix

