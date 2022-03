La serie, adattamento del popolare e omonimo videogioco, annunciata nel 2017, potrebbe essere stata cancellata.

In una recente intervista con ComicBook, David Bateson (che dovrebbe interpretare proprio l’Agente 47 protagonista dello show) ha detto di non essere a conoscenza di alcun nuovo sviluppo per la serie TV di Hitman:

Tengo d’occhio IMDb e le cose in pre-produzione e in un certo senso è come se fosse morto. Non so se è una cosa dovuta al COVID, potrebbe essere, ma a volte le produzioni ottengono il via libera, e poi altre vengono cancellate o vengono messe fuori gioco per un po’. E poi, qualcuno rispolvera di nuovo questo copione e dice “Dobbiamo fare questo film!” E poi, diventa come un gioco da ragazzi e viene fatto immediatamente. Penso che a volte sia abbastanza spaventoso come si risolvono questi giochi di potere dietro le quinte.

Ovviamente, non appena ci saranno ulteriori novità, ve le riporteremo sulle nostre pagine. Fino ad allora non ci resta che attendere la decisione di Hulu in merito alla serie tv dedicata all’Agente 47.

Sareste tristi se la serie dedicata a Hitman fosse stata cancellata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book