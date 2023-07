Come molti di voi avranno letto nei giorni scorsi, House of the Dragon è una delle poche serie televisive a essere rimasta in piedi nonostante gli scioperi della Writers Guild of America e successivamente della SAG-AFTRA. Inizialmente si pensava che il blocco degli sceneggiatori avrebbe fermato la produzione della seconda stagione della serie HBO, ma questo non è accaduto dal momento che tutte le sceneggiature erano già state completate, permettendo alle riprese di poter continuare. Quando poi è iniziato lo sciopero della SAG-AFTRA, si pensava che le riprese sarebbero state comunque interrotte, fino a quando non è stato ufficializzato che gli attori britannici avrebbero potuto continuare a girare perché parte di un altro sindacato chiamato Equity. Il creatore del franchise George R.R. Martin si era già espresso in precedenza sul fatto che House of the Dragon avrebbe evitato lo sciopero della WGA, e ora ha aggiunto alcuni dettagli anche sul fatto che la serie non verrà toccata dallo sciopero della SAG-AFTRA. Martin ha usato il suo blog per confermare che le riprese della serie sono ancora in corso e che le riprese della seconda stagione sono già a metà strada.

“Come avrete letto, una delle poche serie ancora in produzione è HOUSE OF THE DRAGON. È vero. Mi hanno detto che la seconda stagione è già pronta per metà“, ha rivelato Martin in un nuovo post sul suo blog. “Tutte le sceneggiature erano state completate mesi prima dell’inizio dello sciopero della WGA. Da allora, per quanto ne so, non è stata fatta alcuna scrittura. HOTD viene girato principalmente a Londra (e un po’ in Galles, Spagna e in altre località), motivo per cui le riprese sono continuate. Gli attori sono membri del sindacato britannico Equity, non del SAG-AFTRA, e sebbene Equity sostenga fortemente i loro cugini americani (hanno in programma una grande manifestazione per dimostrare tale sostegno), la legge britannica vieta loro di organizzare uno sciopero di solidarietà. Se scioperano, non hanno alcuna protezione contro il licenziamento per violazione del contratto, e nemmeno contro le cause legali. Per quanto riguarda me personalmente, il mio contratto complessivo con la HBO è stato sospeso il 1° giugno. Naturalmente ho ancora molto da fare. In questo sono uno dei fortunati.“

