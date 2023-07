Le riprese della stagione 2 di House of the Dragon potrebbero proseguire nonostante l’inizio dello sciopero annunciato dal sindacato degli attori americani.

Il cast del progetto targato HBO è formato principalmente da attori britannici che stanno lavorando seguendo le direttive del sindacato locale, Equity, e possono quindi proseguire con la propria attività professionale legalmente.

Equity, tuttavia, ha sostenuto che sosterrà SAG-AFTRA e i suoi membri in ogni modo. Un attore che deciderà di scioperare, tuttavia, “non avrà protezione e rischierà di essere licenziato o denunciato per aver violato il contratto da parte del produttore o dal suo datore di lavoro. Per questo motivo se Equity incoraggiasse a unirsi allo sciopero o a non superare un picchetto, Equity stessa starebbe agendo in modo illegale e potrebbe quindi dover pagare i danni o essere denunciata”.

Le regole del sindacato britannico non permetteranno quindi di agire attivamente in solidarietà con i colleghi americani, avendo delle leggi molto precise.

Che ne pensate del fatto che le riprese della stagione 2 di House of the Dragon sembrano destinate a proseguire nonostante lo sciopero degli attori americani?

Potete trovare tutte le notizie sulla serie tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin nella nostra scheda.

Fonte: Variety

Sciopero degli sceneggiatori: gli ultimi aggiornamenti