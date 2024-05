La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Durante un’intervista con Collider, Tom Glynn-Carney ha parlato dell’evoluzione di Aegon in House of the Dragon 2, la seconda stagione della celebre serie.

L’attore ha parlato del suo nuovo ruolo nella storia e di quanto possa diventare una minaccia per Rhaenyra Targaryen:

Credo che vedremo un lato diverso di lui… vedremo qualcuno che cerca di accogliere questa nuova responsabilità nel manovrare questo potere in un modo che può tornargli utile. Adesso è alla guida del Continente Occidentale da solo. Vedremo anche quanto sia fragile come persona… la sua debolezza, la sua vulnerabilità, la sua disperazione. Credo che quando non hai nulla da perdere, che è quello che Aegon prova da tempo, le persone diventano pericolose.

House of the Dragon 2 in Italia andrà in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno.

