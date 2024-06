Ryan Condal e Tom Taylor hanno parlato di Cregan Stark e della sua importanza nella Guerra Civile dei Targaryen in House of the Dragon.

I due hanno sottolineato l’importanza del personaggio, ma anche che purtroppo non avrà molto spazio nella stagione 2:

Ryan Condal: Vedremo come andrà. Chiunque legga i libri sa che ha un ruolo nella Danza dei Draghi. Mi piacerebbe riavere Tom. Ci è davvero piaciuto lavorare con lui, ma penso che dobbiamo raccontare un po’ la storia e vedere dove ci porta. Tom Taylor: Anch’io non vedevo l’ora di fare di più. Ero in costume. Ho pensato: “Voglio solo continuare a recitare”. Ma sì, per ora è solo una piccola parte.

