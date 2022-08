La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Dopo un lancio come quello della première, era abbastanza scontato, ma oggi la HBO ha annunciato ufficialmente che House of the Dragon è stato rinnovato per una seconda stagione.

La serie ha fatto il suo debutto domenica sera sulla HBO (e, nella notte, in Italia su Sky e in streaming su NOW), registrando ascolti da capogiro: ben 10 milioni di spettatori nel corso della serata, tra ascolti lineari su HBO, repliche e ascolti in streaming su HBO Max. Si tratta di un record per la premiere di una serie originale HBO negli Stati Uniti (anche se, trattandosi di un prequel, aveva già un suo fanbase e una sua fama), e un dato in linea con la premiere della sesta stagione de Il Trono di Spade. Ma da allora, gli ascolti sono saliti a ben 20 milioni di spettatori. A questo si aggiunge il lancio internazionale da record sui canali HBO e gli ottimi risultati su Sky.

Ecco quindi che la conferma di una seconda stagione, già in sviluppo da tempo, era scontata. Nel frattempo, prosegue lo sviluppo dei sette altri spin-off della saga (tre animati e quattro live-action): non tutti, ovviamente, riceveranno il via libera, ma il successo di House of the Dragon potrebbe facilitare il processo per alcune di queste serie.

Quando andrà in onda House of the Dragon 2?

Ricordiamo che la prima stagione di House of the Dragon, composta da 10 episodi, andrà in onda fino alla fine di ottobre.

Non sappiamo ancora quando potrebbe andare in onda una seconda stagione, ma verosimilmente ci vorrà pià di un anno. Per girare la prima stagione ci sono voluti infatti 10 mesi di riprese, a cui vanno aggiunti i numerosi mesi di post-produzione (iniziata a gennaio, è attualmente ancora in corso per gli ultimi episodi). Insomma, è verosimile immaginare una messa in onda della seconda stagione non prima della primavera del 2024.

