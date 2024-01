How I Met Your Mother

Craig Thomas, co-creatore di How i Met Your Mother insieme a Carter Bays, è tornato a difendere il personaggio di Barney Stinson dalle accuse di “problematicità” che nascerebbero dal suo essere un perfetto esempio di mascolinità tossica. Interpretato, come noto, da Neil Patrick Harris, Barney è raffigurato come un vero e proprio “sciupafemmine” che utilizza ogni genere di trucchetto ed espediente per portarsi a letto avvenenti partner. In realtà, come gli spettatori e le spettatrici di How i Met Your Mother sanno molto bene, il personaggio in questione ha un arco narrativo molto importante nel corso delle nove stagioni della serie e non è di certo così sterilmente bidimensionale come certi articoli cercano, di tanto in tanto, di dipingerlo. Anzi: la sua è una costante progressione verso il diventare un uomo migliore.

Ciò avviene, ad esempio, un recente articolo di Collider che, per scelta, non linkeremo direttamente (se volete, usate Google), appartenente a un filone in cui vengono analizzate con un pretestuoso “senno di poi” alcune serie TV.

Dopo l’arrivo sul web del pezzo in questione, Craig Thomas ha preso parola su X, l’ex Twitter, per affrontare la questione. Ecco le sue parole:

Ogni tanto, qualcuno scrive un articolo di riflessione su quanto Barney di #HIMYM sia problematico. Questa cosa mi confonde, perché Barney è sempre stato scritto come una parodia della mascolinità tossica, non come un sostegno a quel tipo di atteggiamenti e comportamenti. Mi dispiace per il tempo perso dal redattore dell’articolo di riflessione che non ha pensato a questo aspetto. Aggiungerei anche che gli altri personaggi prendevano in giro Barney per la sua assurda mascolinità tossica esattamente per l’83% del tempo. Abbiamo anche trascorso 9 stagioni mostrando l’evoluzione, lenta ma misurabile, di Barney nel diventare un uomo migliore, un essere umano migliore, rispetto al donnaiolo dall’animo a pezzi che abbiamo incontrato nel pilot, ma in qualche modo questo non viene mai menzionato negli articoli di riflessione sulla serie. Neil Patrick Harris ha anche interpretato in modo straordinario il tono satirico di Barney e la sua umanità ferita, è difficile per me capire come qualcuno possa trascurare tutto ciò. Pazienza.

