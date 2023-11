A partire da ieri, HULU è stato messo ufficialmente sul mercato, e così oggi Disney ha confermato di voler acquisire le quote dello streamer in mano a Comcast, arrivando così al controllo completo. Comcast possiede il 33% di HULU, e Disney si aspetta di versare 8.61 miliardi di dollari entro il 1 dicembre: si tratta di circa un terzo dei 27.5 miliardi di dollari di valutazione effettuata nel 2019, quando le due aziende siglarono un accordo di prelazione.

Un ente terzo stabilirà se la valutazione è corretta ai dati attuali, visto che a settembre il CEO di Comcast Brian Roberts era sembrato convinto che in questi quattro anni HULU avesse aumentato il suo valore.

Nonostante la Disney non stia navigando in acque calmissime, negli ultimi mesi ha accumulato molta liquidità (anche grazie agli scioperi che hanno fermato la produzione e quindi le spese vive), inoltre nei prossimi mesi cederà le proprie attività indiane a Reliance Industries per circa 10 miliardi di dollari.

L’acquisizione completa di HULU permetterà alla major di gestire in autonomia la piattaforma: ci si aspetta una maggiore integrazione con Disney+, magari con una vera e propria fusione o con ulteriori bundle, anche a livello internazionale (dove magari verrà dismesso il brand Star).

Fonte: Disney