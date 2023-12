Gli scioperi a Hollywood hanno notevolmente influenzato la programmazione autunnale delle reti televisive tradizionali. Tuttavia, stando alla lista annuale di Variety dei 100 programmi in prima serata più seguiti dell’anno negli Stati Uniti, si è registrato un aumento effettivo nella visione di programmi di intrattenimento rispetto agli anni precedenti. Nel 2023, NCIS della CBS ha dominato la classifica con ben 12 episodi inclusi, seguito da Blue Bloods, sempre della CBS, che ha ottenuto cinque posizioni nella lista.

Nell’ambito dei programmi di intrattenimento, la lista comprende 35 titoli ed è caratterizzata da una diversificata gamma di spettacoli. Tale varietà è in parte attribuibile al fatto che il rinomato successo di Yellowstone di Paramount Network ha trasmesso solamente un episodio nel corso del 2023, concedendo così maggiore spazio agli altri programmi.

Oltre a NCIS e Blue Bloods, altre serie regolari con più episodi in classifica sono FBI della CBS, Chicago Fire della NBC e Young Sheldon della CBS, con quattro episodi ciascuna. Sul fronte delle notizie, 60 Minutes della CBS continua a essere una forza dominante (il traino dell’NFL sicuramente aiuta), ottenendo sette posizioni quest’anno.

Le nuove serie Night Court della NBC, Accused della Fox e Fire Country della CBS hanno tutte debuttato con episodi che si sono distinti notevolmente. Gli episodi di Accused e Fire Country sono stati strategicamente posizionati dietro le trasmissioni di football della NFL, dimostrando che revival e reboot sono ancora un modo valido per generare un ampio pubblico.

Non c’è dubbio che la NFL sia ancora la regina della prima serata. La classifica di Variety delle trasmissioni più seguite in prima serata nel 2023 ha rilevato che 56 slot sono stati assegnati allo sport: 45 partite dell’NFL, sei per le finali dell’NBA, tre per la March Madness del basket NCAA e uno ciascuno per il football universitario e per lo show post-partita dell’NFL “The OT” di Fox. (Quest’anno non ci sono state le Olimpiadi, e il baseball è rimasto fuori dalla classifica a causa del fiasco delle World Series).

Quest’anno, negli Stati Uniti si è anche assistito a un maggior numero di eventi televisivi in diretta. Guida la classifica il Super Bowl LVII a febbraio, quando una media di quasi 115 milioni di spettatori ha visto i Kansas City Chiefs battere i Philadelphia Eagles. La tendenza è in continua crescita dal Super Bowl LVI del 2022 (100 milioni) e dal Super Bowl LV del 2021 (92,9 milioni). In ascesa anche gli Oscar! Negli ultimi anni si era registrata una tendenza in negativo e sembrava che i grandi programmi di premiazione non interessassero quasi più a nessuno. Eppure, gli Oscar stanno finalmente vivendo una nuova vita in termini di ascolti, e potrebbero registrare un aumento anche nel 2024 grazie al fenomeno “Barbenheimer“. Gli Oscar 2023 sono infatti la trasmissione di intrattenimento più seguita dell’anno. Il 12 marzo, 19,4 milioni di persone hanno visto Everything Everywhere All at Once aggiudicarsi il premio per il miglior film: un aumento rispetto ai 17,6 milioni del 2022 e rispetto al triste 2021, quando la cerimonia non era nemmeno entrata in classifica. Ma gli Oscar non sono l’unico grande show di premiazione che sta recuperando terreno: Il kudocast dei Grammy della CBS è balzato al n. 36 – rispetto al n. 97 dello scorso anno – con una media di 13,4 milioni di spettatori, rispetto ai 10,2 milioni del 2022.

Tra tutte le emittenti, la CBS ha esteso la sua leadership con il maggior numero di programmi in classifica, con 39 (rispetto ai 29 dell’anno scorso). Questo dato è ancora più impressionante perché la maggior parte dei programmi più visti in prima serata sono episodi di serie, dato che il pacchetto NFL è di giorno e non viene conteggiato in questa classifica.

Segue la NBC con 24 (contro i 26 dell’anno scorso), poi ABC (15), Prime Video (11), Fox (7), ESPN (2) e una ciascuno per TNT e Paramount. (Come abbiamo detto l’anno scorso, Amazon Prime Video è ancora una volta nella classifica delle migliori trasmissioni quest’anno grazie all’NFL Thursday Night Football, che è misurato da Nielsen – grazie a watermark/tag inclusi nel contenuto e rilevati dai codificatori Nielsen. Include anche la visione da parte delle due stazioni locali nei mercati delle due squadre che giocano ogni settimana).

Di seguito la classifica completa dei programmi più visti negli Stati Uniti nel 2023:

LE TRASMISSIONI IN PRIMA SERATA PIÙ VISTE DEL 2023 (SPETTATORI TOTALI)

POSIZIONE PROGRAMMA (NETWORK) TELESPETTATORI DATA DI MESSA IN ONDA (mm/gg/aaaa) 1. Super Bowl LVII: Kansas City vs. Philadelphia (Fox) 114,956,000 2/12/2023 2. AFC Championship: Kansas City vs. Cincinnati (CBS) 53,478,000 1/29/2023 3. NFC Playoff: San Francisco vs. Dallas (Fox) 45,864,000 1/22/2023 4. NFC Playoff: Philadelphia vs. NY Giants (Fox) 28,867,000 1/21/2023 5. NFL Playoff: Cincinnati vs. Baltimore (NBC) 27,083,000 1/15/2023 6. NFL Thursday Night Special: Detroit vs. Kansas City (NBC) 25,042,000 9/7/2023 7. NFL Sunday Night Football: Kansas City vs. NY Jets (NBC) 25,021,000 10/1/2023 8. NFL Thursday Night Special: San Francisco vs. Seattle (NBC) 25,006,000 11/23/2023 9. NFL Sunday Night Football: San Francisco vs. Dallas (NBC) 24,495,000 10/8/2023 10. NFL Sunday Night Football: Green Bay vs. Kansas City (NBC) 23,812,000 12/3/2023 11. NFL Sunday Night Football: Detroit vs. Green Bay (NBC) 22,412,000 1/8/2023 12. NFL Playoff Game: LA Chargers vs. Jacksonville (NBC) 20,817,000 1/14/2023 13. NFL Sunday Night Football: Philadelphia vs. Miami (NBC) 20,775,000 10/22/2023 14. NFL Sunday Night Football: Dallas vs. NY Giants (NBC) 20,308,000 9/10/2023 15. The Oscars (ABC) 19,412,000 3/12/2023 16. NFL Sunday Night Football: Pittsburgh vs. Las Vegas (NBC) 19,324,000 9/24/2023 17. NFL Sunday Night Football: Denver vs. Minneapolis (NBC) 18,565,000 11/19/2023 18. NFL Sunday Night Football: Cincinnati vs. Buffalo (NBC) 18,492,000 11/5/2023 19. NFL Sunday Night Football: Miami vs. New England (NBC) 17,984,000 9/17/2023 20. NFL Wild Card Game: Dallas vs. Tampa Bay (ABC) 17,870,000 1/16/2023 21. NFL Sunday Night Football: LA Chargers vs. LA Rams (NBC) 17,337,000 1/1/2023 22. Next Level Chef: S2E1 “A Next Level Welcome” (Fox) 16,893,000 2/12/2023 23. NFL Sunday Night Football: Buffalo vs. NY Giants (NBC) 16,794,000 10/15/2023 24. NFL Sunday Night Football: Baltimore vs. LA Chargers (NBC) 16,509,000 11/26/2023 25. NFL Sunday Night Football: LA Chargers vs. Chicago (NBC) 15,803,000 10/29/2023 26. NFL Sunday Night Football: Las Vegas vs. NY Jets (NBC) 15,735,000 11/12/2023 27. NFL Monday Night Football on ABC: Philadelphia vs. Kansas City (ABC) 15,714,000 11/20/2023 28. NFL Monday Night Football on ABC: Pittsburgh vs. Cleveland (ABC) 15,623,000 9/18/2023 29. NFL Thursday Night Football: Philadelphia vs. Minnesota (Prime Video) 15,375,000 9/14/2023 30. NFL Thursday Night Football: Dallas vs. Seattle (Prime Video) 15,355,000 11/30/2023 31. NCAA Basketball Championship: UConn vs. San Diego State (CBS) 14,794,000 4/3/2023 32. NFL Thursday Night Football: Kansas City vs. Denver (Prime Video) 14,077,000 10/12/2023 33. NFL Thursday Night Football: San Francisco vs. NY Giants (Prime Video) 14,034,000 9/21/2023 34. NFL Thursday Night Football: Detroit vs. Green Bay (Prime Video) 13,588,000 9/28/2023 35. NBA Finals Game 5: Denver vs. Miami (ABC) 13,392,000 6/12/2023 36. Grammy Awards (CBS) 13,376,000 2/5/2023 37. NFL Thursday Night Football: Baltimore vs. Cincinnati (Prime Video) 13,086,000 11/16/2023 38. NCAA Basketball Final Four: UConn vs. Miami (CBS) 12,969,000 4/1/2023 39. NFL Monday Night Football on ABC: Jacksonville vs. Tennessee (ABC) 12,694,000 1/7/2023 40. 60 Minutes: S55,E17 “Prince Harry; Hans Zimmer” (CBS) 12,464,000 1/8/2023 41. 60 Minutes: S56,E1 “President Zelenskyy; Into the Streets; Prime Time in Colorado” (CBS) 12,352,000 9/17/2023 42. CBS NCAA Basketball Bridge (CBS) 12,285,000 4/1/2023 43. Fire Country: S1, E12 “Two Pink Lines” (CBS) 12,225,000 1/29/2023 44. NBA Eastern Conference Finals: Miami vs. Boston (TNT) 12,033,000 5/29/2023 45. NBA Finals Game 2: Denver vs. Miami (ABC) 11,960,000 6/4/2023 46. NFL Thursday Night Football: Chicago vs. Washington (Prime Video) 11,777,000 10/5/2023 47. NFL Wildcard: Dallas vs. Tampa Bay (ESPN) 11,753,000 1/16/2023 48. NFL Monday Night Football on ABC: NY Jets vs. Buffalo (ABC) 11,749,000 9/11/2023 49. NFL Monday Night Football: Philadelphia vs. Kansas City (ESPN) 11,642,000 11/20/2023 50. NFL Thursday Night Football: Pittsburgh vs. Tennessee (Prime Video) 11,591,000 11/2/2023 51. The OT (Fox) 11,474,000 9/24/2023 t. Yellowstone: S5E8 “A Knife and No Coin” (Paramount Network) 11,474,000 1/1/2023 53. NFL Thursday Night Football: Buffalo vs. Tampa Bay (Prime Video) 11,287,000 10/26/2023 54. NBA Finals Game 3: Denver vs. Miami (ABC) 11,275,000 6/7/2023 55. NCIS: S20E10 “Too Many Cooks” (CBS) 11,254,000 1/9/2023 56. NFL Monday Night Football on ABC: Cincinnati vs. Buffalo (ABC) 11,168,000 1/2/2023 57. NBA Finals Game 1: Denver vs. Miami (ABC) 11,108,000 6/1/2023 58. NFL Monday Night Football on ABC: Dallas vs. LA Chargers (ABC) 10,865,000 10/16/2023 59. Accused: S1E1 “Scott’s Story” (Fox) 10,604,000 1/22/2023 60. NCIS Hawai’i: S2E10 “Deep Fake” (CBS) 10,546,000 1/9/2023 61. NBA Finals Game 4: Denver vs. Miami (ABC) 10,509,000 6/9/2023 t. 60 Minutes: S56,E6 “The Five Eyes; A Prisoner of Iran; Pink; The Isle of Man” (CBS) 10,509,000 10/22/2023 63. NCIS: S20E12 “Big Rig” (CBS) 10,495,000 1/23/2023 64. FBI: S5E10 “Second Life”(CBS) 10,397,000 1/3/2023 65. NFL Monday Night Football on ABC: Dallas vs. LA Chargers (ABC) 10,300,000 10/23/2023 66. FBI: S5E12 “Breakdown”(CBS) 10,275,000 1/24/2023 67. 60 Minutes: S56,E7 “VP Harris; A Quiet Invasion; The Air We Breathe; The State of the Blues” (CBS) 10,207,000 10/29/2023 68. 60 Minutes: S56,E4 “The Godfather of AI; General Milley; Rich Paul; 3D Printing” (CBS) 10,178,000 10/8/2023 69. NCIS: S20E16 “Butterfly Effect” (CBS) 10,167,000 3/13/2023 70. NFL Monday Night Football on ABC: Chicago vs. Minnesota(ABC) 10,157,000 11/27/2023 71. Big Ten Football Championship Game: Michigan vs. Iowa (Fox) 10,119,000 12/2/2023 72. NCIS: S20E13 “Evil Eye” (CBS) 10,106,000 2/6/2023 73. NCIS: S20E15 “Unusual Suspects” (CBS) 10,061,000 2/27/2023 74. NCIS: S20E14 “Old Wounds” (CBS) 9,993,000 2/13/2023 75. FBI: S5E11 “Heroes”(CBS) 9,990,000 1/10/2023 76. 60 Minutes: S55,E16 “Radio Free Europe; The Vanishing Wild; Obesity” (CBS) 9,980,000 1/1/2023 77. 60 Minutes: S55,E27 “Feeling of Feeling; Silicon Valley Scandal; Charles Barkley” (CBS) 9,974,000 3/26/2023 78. NCIS: Los Angeles: S14E10 “A Long Time Coming” (CBS) 9,962,000 1/9/2023 79. Young Sheldon: S6E14 “A Launch Party and a Whole Human Being” (CBS) 9,906,000 3/2/2023 80. FBI: S5E13 “Protégé”(CBS) 9,875,000 2/14/2023 81. NFL Thursday Night Football: Jacksonville vs. New Orleans (Prime Video) 9,839,000 10/19/2023 82. NCIS: S20E18 “Head Games” (CBS) 9,834,000 4/10/2023 83. Young Sheldon: S6E15 “Teen Angst and a Smart-Boy Walk of Shame” (CBS) 9,790,000 3/9/2023 84. Blue Bloods: S13E14 “Collision Course“ (CBS) 9,718,000 3/3/2023 85. Blue Bloods: S13E11 “Lost Ones“ (CBS) 9,701,000 1/20/2023 86. Chicago Fire: S11E12 “How Does It End?” (NBC) 9,686,000 1/18/2023 t. Blue Bloods: S13E12 “The Big Leagues“ (CBS) 9,686,000 2/3/2023 88. NCIS: S20E21 “Kompromat” (CBS) 9,683,000 5/15/2023 89. Young Sheldon: S6E12 “A Baby Shower and a Testosterone-Rich Banter” (CBS) 9,662,000 2/9/2023 90. Chicago Fire: S11E11 “A Guy I Used to Know” (NBC) 9,650,000 1/11/2023 91. NFL Thursday Night Football: Chicago vs. Carolina (Prime Video) 9,640,000 11/9/2023 t. Young Sheldon: S6E9 “College Dropouts and the Medford Miracle” (CBS) 9,640,000 1/5/2023 93. NCIS: S20E17 “Stranger in a Strange Land” (CBS) 9,630,000 3/20/2023 94. Night Court: S1E1 “Pilot” (NBC) 9,628,000 1/17/2023 95. Blue Bloods: S13E9 “Nothing Sacred“ (CBS) 9,627,000 1/6/2023 96. NCIS: S20E22 “Black Sky” (CBS) 9,615,000 5/22/2023 97. NCIS: S20E19 “In the Spotlight” (CBS) 9,614,000 5/1/2023 98. Blue Bloods: S13E13 “Past History“ (CBS) 9,610,000 2/10/2023 99. Chicago Fire: S11E10 “Something for the Pain” (NBC) 9,606,000 1/4/2023 100. Chicago Fire: S11E14 “Run Like Hell” (NBC) 9,567,000 2/22/2023

