Seth MacFarlane, creatore della serie animata, ha ricordato quale è stata la sua reazione alla cancellazione de I Griffin, avvenuta dopo due stagioni per una scelta di Fox.

Successivamente lo show, grazie anche al successo ottenuto su Adult Swim dalle repliche degli episodi, è tornato sugli schermi ed è arrivato a festeggiare il suo 25esimo anniversario.

MacFarlane ha spiegato al LA Times:

Non avevo nulla con cui fare un paragone perché era il primo show che io abbia mai proposto e che avesse ottenuto il via libera. Ho pensato ‘Oh, immagino sia normale’. E certamente non lo era. Quando è stata cancellata ho reagito pensando: ‘Okay, immagino che anche questo sia normale’. Ma non ci hanno sbattuti fuori a calci.

Seth ha infatti ricordato:

Eravamo ancora in affari con lo studio. Il mio accordo con 20th Television Animation non è mai scaduto in quei due anni. Stava per farlo e poi hanno rinnovato di nuovo la serie. Quindi ero come Mr. Magoo che guidava quel catorcio.