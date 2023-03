Il produttore e sceneggiatore Peter Murrieta ha lavorato alle prime tre stagioni della serie I Maghi di Waverly e ha rivelato che il personaggio interpretato da Selena Gomez avrebbe dovuto essere apertamente bisessuale.

Alex, la giovane affidata alla star, ha avuto delle storie d’amore con Mason (Gregg Sulkin) e Dean Moriarty (Daniel Samonas), ma Murrieta avrebbe voluto mostrarne la relazione con Stevie Nichols (Hayley Kiyoko) nella terza stagione.

Peter ha dichiarato:

Avrei voluto aver dato più spazio a quella che era piuttosto ovvio per molti di noi, ovvero al rapporto tra Stevie e Alex. Ma non siamo stati in grado di farlo all’epoca… Per tutti noi era piuttosto chiaro di che tipo di relazione si trattava. Quello sarebbe stato divertente.