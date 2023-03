Nickelodeon Studios ha annunciato di aver ordinato la produzione di The Thundermans Return, un film ideato come sequel della popolare comedy ambientata in un mondo in cui vivono i supereroi.

I protagonisti dello shows I Thunderman torneranno sul set per proseguire il racconto della famiglia dotata di poteri, impegnata a lottare contro il crimine.

Le riprese inizieranno ad aprile a Los Angeles.

Zack Olin e Shauna Phelan, a capo di Nickelodeon & Awesomeness Live-Action, hanno dichiarato:

Tornare a Hiddenville con questa iconica famiglia di supereroi è stata una vera gioia. Questo film è fatto per gli spettatori che si sono innamorati della serie originale su Nick e per le nuove generazioni che l’hanno scoperta in streaming.

Nel cast del film, scritto e prodotto da Jed Spingarn, ci saranno Kira Kosarin nella parte di Phoebe, Jack Griffo che sarà Max, Addison Riecke nei panni di Nora, Diego Velazquez che sarà Billy, Maya Le Clark nei panni di Chloe, Chris Tallman nella parte di Hank e Rosa Blasi che sarà Barb.

Nel lungometraggio, diretto da Trevor Kirschner, i gemelli Phoebe e Max stanno apprezzando il proprio stile di vita da supereroi, ma quando una missione finisce in modo inaspettato, i Thunderman vengono rispediti a casa. Hank e Barb sono felici del loro ritorno, e Billy e Nora sperano di tornare al liceo, mentre Max e Phoebe sono determinati a riconquistare il proprio status.

Nel film appariranno anche nuovi villain e luoghi conosciuti.

Che ne pensate della realizzazione del film sequel della serie I Thunderman? Vi sembra una buona idea?

Fonte: Deadline