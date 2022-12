IDW ha annunciato la produzione di 6 nuove serie tratte dai fumetti e dalle graphic novel della casa editrice.

I nuovi titoli si aggiungeranno alle già annunciate Dark Spaces, Earthdivers, The Delicacy e Brutal Nature.

Paul Davidson, Vice Presidente di IDW, ha dichiarato:

Poter lavorare su così tante grandiose proprietà con così tanti talenti fantastici è un sogno. Questo gruppo di sceneggiatori, registi e showrunner rappresentano alcuni dei migliori e IDW è felice di lavorare con loro.

Ecco i progetti annunciati:

Bacchus: Will Davies (Dragon Trainer) e Chloe Moss (Switch) scriveranno e saranno produttori esecutivi della serie basata sulla sovversiva storia drammatica di Eddie Capbell. Al centro della trama ci sono le divinità dell’antica Grecia che vengono trasportate nel presente, come se non se ne fossero mai andate e dovessero vivere tra i comuni mortali.

Dragon Puncher & Spoony: Holly Huckins (Recess) sarà showrunner e produttrice della serie ispirata al libro di James Kochalka (Monkey vs Robot). Al centro della trama c’è un gattino carino, ma piuttosto spietato, che indossa un’armatura mentre lotta contro i malvagi draghi insieme al suo braccio destro Spoony, un piccolo amico peloso armato con un cucchiaio di legno.

Korgi: Aury Wallington (Veronica Mars) avrà l’incarico di showrunner della serie ispirata all’opera di Christian Slade con al centro un cucciolo che affronta epiche avventure in un mondo fantasy pieno di creature adorabili e abominevoli. Al centro della trama ci sarà l’amicizia tra una giovane fata e il suo cucciolo magico. I due dovranno scoprire la storia segreta della propria patria e affrontare i mostri cattivi che minacciano la loro idilliaca comunità.

Lodger: Max e Adam Reid (Sneaky Pete) saranno showrunner della serie, mentre Patricia Riggen (Dopesick) sarà regista del thriller psicologico. La graphic novel di David e Maria Lapham racconta la storia di una giovane donna che vuole vendicarsi di un serial killer che l’accusa dell’omicidio della madre e del fatto che il padre sia in carcere. Nella storia di Lodger c’è spazio anche per una contorta storia d’amore.

Relic of the Dragon: Bryan Q. Miller (Shadowhunters) sarà showrunner della serie ispirata alla graphic novel di Adrian Benatar e Miguel Angel Garcia che racconta il percorso di Uric, un uomo comune che dà la caccia a un artefatto dal potere enorme. Le scelte compiute da Uric cambieranno per sempre la sua vita e il destino di un’intera nazione.

Satellite Falling: Will Pascoe (Orphan Black) sarà showrunner e produttore esecutivo, mentre Jude Weng (Only Murders In The Building) avrà l’incarico di regista e produttore dell’adattamento dei fumetti di Steve Horton, Stephen Thompson e Martin Morazzo. La storia è ambientata in un futuro all’insegna della tecnologia radicale, alieni senzienti e pregiudizi molto conosciuti. Satellite Falling offrirà un tagliente commento sociale sugli orrori della xenofobia. La Terra, ormai corrotta, è un pianeta solo per umani, mentre le creature incredibili provenienti da altri angoli della galassia devono andare su Satellite, una stazione spaziale vicina al nostro sistema planetario. Lilly, l’unica umana su Satellite, va avanti come tassista di giorno e cacciatrice di taglie di notte. Mentre le tensioni tra alieni e umani arrivano a un punto di rottura, il mondo di Lilly inizia ad andare in pezzi mentre i segreti oscuri del suo passato vengono a tormentarla.

Che ne pensate delle nuove serie annunciate da IDW? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook