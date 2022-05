Netflix ha annunciato oggi, durante la conferenza sulle produzioni italiane che si è svolta a Roma in presenza di Reed Hastings , la nuova docu-serie, incentrata sulle vicende sportive e legali dell’atleta olimpico e in uscita nel 2022.

Prodotta da Indigo Stories, è stata ideata e diretta da Massimo Cappello.

L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.