A poco più di un mese dalla conclusione della terza stagione di Resident Alien su Syfy, il futuro dell’eccentrica comedy-drama fantascientifica è incerto. C’è una certa curiosità sulla possibile prosecuzione della serie interpretata da Alan Tudyk, nel caso in cui venisse realizzata una quarta stagione. Secondo quanto riportato da Deadline, si stanno considerando opzioni per spostare Resident Alien da Syfy a USA Network, la sorella via cavo della NBCU, che attualmente non ha sceneggiati originali oltre a “Chucky”, condiviso con Syfy. Tuttavia, un ritorno a Syfy sembra improbabile, rendendo USA l’unica possibile destinazione per “Resident Alien” all’interno della NBCU, la cui divisione UCP produce l’adattamento del fumetto di Peter Hogan e Steve Parkhouse.

Un possibile spostamento della quarta stagione su USA comporterebbe, secondo fonti interne, una significativa riduzione del budget fino a 500.000 dollari a episodio, il che rappresenterebbe una sfida. I budget delle serie televisive via cavo sono tradizionalmente modesti, ma sono ora soggetti a una maggiore revisione a causa delle sfide economiche affrontate dalle reti via cavo supportate dalla pubblicità, colpite dal declino degli abbonamenti e dalla diminuzione della visione lineare.

Per ora, l’obiettivo è cercare di mantenere la serie all’interno della NBCU. Se ciò non fosse possibile, UCP, parte di Universal Studio Group, esplorerà altre opzioni, inclusa quella di vendere la serie a Netflix. Lo streamer ha già rilasciato le prime due stagioni e non è improbabile il fatto che possa diventare una possibile destinazione per il futuro della serie. Tuttavia, un eventuale passaggio a Netflix potrebbe essere complicato a causa dei diritti internazionali e delle questioni di distribuzione. Netflix ha affrontato simili situazioni in passato con altre serie televisive.

La sinossi di Resident Alien:

Arrivato sulla Terra per distruggere l’umanità, l’alieno Hah Re assume l’identità del medico Harry Vanderspleigle e inizia a collaborare con la polizia locale per risolvere un caso di omicidio.

