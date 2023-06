Sono in corso da qualche tempo in Sicilia le riprese della nuova serie originale Netflix intitolata Il Gattopardo, tratta ovviamente dal celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa da cui venne tratto nel 1963 il film di Lichino Visconti.

La produzione, annunciata poco più di un anno fa, è iniziata a Palermo, da cui provengono diverse immagini suggestive scattate dai passanti in questi giorni: il centro storico è stato allestito con scenografie e ambientazioni popolate da comparse in costume.

Secondo quanto riporta BlogSicilia, la troupe si sposterà a Siracusa alla fine di questa settimana, dove rimarrà fino a luglio, ma le riprese si svolgeranno anche a Catania e a Roma.

Composta da sei episodi, la serie è prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures, e vede nel cast attori come Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi), oltre a Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito, per la regia di Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti e la scrittura di Richard Warlow e Benji Walters. Oltre duemila le comparse selezionate per le riprese.

1860. Mentre la Sicilia è travolta dai fermenti del Risorgimento, il Principe di Salina regna sulla sua famiglia e i suoi possedimenti, convinto che anche questi disordini siano destinati a passare. Ma non ha fatto i conti con l’idealismo di giovani come suo nipote Tancredi, che si unisce ai ribelli rischiando la vita, o alle ambizioni di uomini come Sedara, uomo volgare che cavalca il cambiamento assecondando il nascente potere delle organizzazioni criminali mafiose e la cui bellissima e scaltra figlia Angelica si dimostrerà un’ulteriore arma per ottenere ciò che vuole. Al centro della storia troviamo il rapporto di Don Fabrizio con Concetta, la figlia prediletta, che condivide la sua intelligenza e la sua lungimiranza, la cui felicità finirà per essere sacrificata nel tentativo di garantire la sopravvivenza del potere e del nome della stirpe. Adattato dal classico della letteratura mondiale e ambientato nell’opulenta bellezza siciliana, un racconto nuovo per una grande saga in cui Storia e storie si uniscono inestricabilmente.