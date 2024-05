Il problema dei 3 corpi ha ottenuto il rinnovo, almeno per la stagione 2, che però non viene chiamata tale da Netflix. I responsabili della piattaforma di streaming non hanno neanche citato il numero di stagioni e di episodi che hanno ordinato, facendo quindi ipotizzare che si sia già pensato a quando far concludere il progetto creato da David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo.

In un comunicato i tre autori hanno sottolineato che “potranno raccontare questa storia fino alla sua epica conclusione”. In precedenza Benioff aveva ipotizzato che per portare alla sua conclusione la storia raccontata nei libri da Liu Cixin avrebbero dovuto realizzare almeno tre stagioni.

I creatori hanno inoltre dichiarato:

Fin da quando abbiamo letto l’ultima pagina della magnifica trilogia di Cixin Liu, abbiamo sperato di poter condurre il pubblico alla fine dell’universo con noi. E lo faremo!

Peter Friedlander di Netflix ha sottolineato che la serie raggiungerà nuove vette, ribadendo poi:

La loro brillante visione come narratori è all’altezza della loro fantastica partnership e, come i fan, non vediamo l’ora di scoprire cosa hanno in serbo per noi.

La sinossi della serie Il problema dei tre corpi

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si dipanano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, un gruppo di brillanti scienziati unisce le forze con un risoluto detective per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Nel cast della prima stagione ci sono John Bradley, Liam Cunningham, Benedict Wong, Jovan Adepo, Tsai Chin, Eliza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, e Saamer Usamani.

