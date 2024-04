Barbra Streisand ha inciso un nuovo singolo intitolato Love Will Survive per la serie Sky Original intitolata Il Tatuatore di Auschwitz, dal 10 maggio disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Gli episodi saranno in onda tutti i venerdì su Sky Atlantic in prima serata, due alla settimana per tre settimane.

È la prima volta che la cantante registra un brano per una serie: la canzone sarà pubblicata in tutto il mondo da Columbia Records il 25 aprile, prima del lancio globale della serie. Il brano è composto dal due volte premio Oscar Hans Zimmer in collaborazione con la pluricandidata agli Emmy Awards Kara Talve, parte del collettivo di compositori Bleeding Fingers Music, e il vincitore del Grammy Walter Afanasieff, con testi del candidato ai Grammy e ai Golden Globes Charlie Midnight.

Zimmer e Talve hanno anche composto la colonna sonora originale per la serie drammatica in sei episodi diretta dalla regista Tali Shalom-Ezer e ispirata all’omonimo romanzo bestseller internazionale di Heather Morris (edito in Italia da Garzanti), con protagonisti Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay.

Streisand, la cui carriera include numerosi successi globali pluripremiati come “Evergreen”, “The Way We Were” e “Woman in Love”, è accompagnata in questa nuova registrazione dalla London Symphony Orchestra diretta da William Ross. La canzone è prodotta dai plurivincitori di Grammy Walter Afanasieff e Peter Asher. Barbra Streisand, Jay Landers e Russell Emanuel sono i produttori esecutivi.

Barbra Streisand ha dichiarato:

A causa dell’aumento dell’antisemitismo in tutto il mondo oggi, ho voluto cantare “Love Will Survive” per questa serie come un modo per ricordare le sei milioni di anime che sono state perse meno di 80 anni fa. E anche per dire che anche nei momenti più bui, il potere dell’amore può trionfare e durare.

Claire Mundell, produttrice esecutiva di Synchronicity Films, parlando della composizione del brano originale, ha aggiunto:

Barbra Streisand è una delle artiste più rinomate al mondo e siamo profondamente onorati di lavorare con lei. Barbra e il suo team hanno creato un brano meraviglioso, basato sul tema principale di Hans e Kara per lo show, e riassume il messaggio chiave della serie: l’amore sopravviverà. Registrare la canzone con l’iconica voce di Barbra e William Ross che dirigeva la LSO agli Abbey Road Studios è stato un momento indimenticabile e un ricordo di cui farò tesoro per sempre. Siamo entusiasti di poter onorare la memoria di Lali e Gita in questo modo, con questo bellissimo brano musicale originale.

La sinossi della serie

Il tatuatore di Auschwitz è la storia di un uomo, Lali (Jonah Hauer-King), un ebreo slovacco, che, nel 1942, viene deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento dove oltre un milione di ebrei furono uccisi durante l’Olocausto. Poco dopo l’arrivo, Lali diventa uno dei Tätowierer (tatuatori), incaricato di marchiare i compagni di prigionia con i numeri di identificazione. Un giorno incontra Gita (Hanna Próchniak), una ragazza appena arrivata nel campo di concentramento, e se ne innamora all’istante. Inizia così una storia coraggiosa e indimenticabile. Sotto costante sorveglianza da parte di un instabile ufficiale nazista delle SS Stefan Baretzki (Jonas Nay), Lali e Gita sono determinati a mantenersi in vita a vicenda. Circa 60 anni dopo, Lali (Harvey Keitel), ormai ottantenne, incontra l’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey). Rimasto vedovo da poco, Lali trova il coraggio di raccontare al mondo la sua storia. Raccontando il suo passato a Heather, Lali finalmente affronta i fantasmi traumatici della sua gioventù e rivive i suoi ricordi di un amore nato nel peggiore dei luoghi possibili.

Diretta da Tali Shalom-Ezer, la serie è prodotta esecutivamente da Claire Mundell attraverso la sua società Synchronicity Films in associazione con Sky Studios e All3Media International. La serie è una coproduzione per Sky e Peacock. Jacquelin Perske è produttrice esecutiva e sceneggiatrice principale, insieme ai co-sceneggiatori Evan Placey (produttore associato) e Gabbie Asher. Serena Thompson è produttrice esecutiva per Sky Studios.

