Ne Il trono di spade il destino riserva a svariata gente delle perfide forme di contrappasso alle loro azioni come accade anche a Septa Unella, il personaggio interpretato da Hannah Waddingham, che dopo aver umiliato sulla pubblica piazza la Cersei Lannister di Lena Headey viene in seguito torturata dalla Lannister.

Durante una recente apparizione al Late Show di Stephen Colbert, Hannah Waddingham è tornata a parlare delle riprese di questa scena di tortura de Il trono di spade che, a quanto pare, l’hanno traumatizzata tanto che ora soffre di claustrofobia.

Racconta l’attrice:

Il Trono di spade mi ha lasciato qualcosa che non mi aspettavo e cioè una claustrofobia cronica. Perché ho trascorso dieci ore… Ne ho parlato con Dave Benioff e Dan Weiss, i due produttori esecutivi, ho detto “bravi, colpa vostra”, perché è stato terrificante. Dieci ore in cui sono stata effettivamente sottoposta a waterboarding.

E poi aggiunge:

Ero legata a un tavolo con tutte queste cinghie di cuoio e non potevo sollevare la testa perché si sarebbe visto che poi quella cinghia era lenta. Pensavo, “Beh, sarebbe bello se l’allentassero”… I miei capelli erano già decolorati pesantemente, avevo tutto il succo d’uva nei capelli e quindi sono diventati viola. Non potevo parlare perché la Montagna aveva la mano sulla mia bocca mentre urlavo, e avevo segni di cinghie ovunque come se fossi stata attaccata.