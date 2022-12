La stagione 2 di Intervista col vampiro arriverà prossimamente sugli schermi di AMC e il produttore Adam O’Byrne ha svelato che lo showrunner Rolin Jones sta già pianificando la 3.

Nell’intervista rilasciata a The Canadian Press, si dichiara infatti:

Nella stagione 3 che Rolin ha nella sua testa, penso che ci sarà una specie di prospettiva di Lestat, che si tratti di sedersi a rilasciare un’intervista o un altro modo per mostrare il mondo attraverso i suoi occhi.

La prima e la seconda stagione sono infatti state ideate come un adattamento, non privo di alcuni importanti cambiamenti, del primo romanzo della saga Cronache dei vampiri scritto da Anne Rice. Scelti dalle tenebre, il secondo libro dell’autrice, racconta invece la storia di Lestat de Lioncourt.

Nel futuro dello show, inoltre, Louis sarà una presenza impotante:

Il modo in cui abbiamo immaginato lo show da una prospettiva diversa dal punto di vista razziale è qualcosa che continuerà a essere una proprietà per noi. Parte di tutto quello sarà provare a mantenere Louis coinvolto oltre al modo in cui appare più volte dopo il primo romanzo.