Il 3 novembre ritornerà Invincible su Prime Video con gli episodi della stagione 2 e, nell’attesa, è stato svelato il poster e sono state condivise alcune immagini dei nuovi personaggi.

La locandina mostra il protagonista Markus Grayson ferito dopo una battaglia, mentre nella pozza di sangue ai suoi piedi si può vedere suo padre, Omni-Man, nella stessa posizione.

Negli episodi inediti l’attrice Tatiana Maslany darà voce a tre personaggi, di cui sono state diffuse le immagini. La star di Orphan Black sarà infatti la Regina Lizard, il Generale Telia e la Regina Aquaria.

Il generale Talia ha ricevuto vari riconoscimenti per il lavoro compiuto per la Coalizione dei Pianeti e non ha alcuna tolleranza per l’aggressione Viltrumite, oltre al fatto che mantiene la sua vita privata.

La regina Aquaria è invece l’unica monarca degli abitanti di Atlantide e del loro regno dopo che il marito Aquarus è stato ucciso da Omni-Man. Aquaria è una leader amata che comanda in modo fermo e va alla ricerca di vendetta per la morte del marito in modi non convenzionali.

Nella stagione 2 debutterà inoltre un supereroe chiamato Bulletproof, che avrà la voce di Jay Pharoah. Il personaggio viene descritto come resistente al dolore, in grado di volare, e come un nuovo arrivo tra le fila dei Guardiani del Globo.

Nei fumetti i suoi poteri hanno un’origine tragica legata alla sua famiglia, alcuni esperimenti e al fatto che i genitori avessero dei favoriti.

Bulletproof potrebbe aiutare Mark a fare i conti con la sua famiglia o potrebbe diventare un suo rivale mentre il protagonista cerca di lasciarsi il passato alle spalle. Mark, infatti, nella nuova stagione dovrà affrontare il fatto di essere il figlio di suo padre.

Il cast vocale della serie creata da Robert Kirkman è composto da Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, e J.K. Simmons.

