Jacob Elordi, dopo il successo di Euphoria, sarà il protagonista anche della miniserie The Narrow Road to the Deep North, adattamento del romanzo scritto da Richard Flanagan.

Il progetto è sviluppato dal regista Justin Kurzel e sarà scritto da Shaun Grant. A occuparsi della produzione ci saranno Curio Pictures di Jo Porter e Sony Pictures Television.

Nelle cinque puntate Elordi avrà la parte del chirurgo Dorrigo Evans, che lavora tra le fila dell’esercito e la cui breve storia d’amore con la giovane moglie dello zio lo sostiene e tormenta durante il periodo più difficile che lo vede diventare il riluttante leader degli uomini che sono prigionieri durante la seconda Guerra Mondiale in Tailandia.

Porter ha dichiarato:

Avere Jacob Elordi che si unisce a questo progetto è elettrizzante. Il personaggio di Dorrigo Evans richiede un attore pieno di sfumature che possa portare forza, sensibilità e carisma al ruolo, qualità che Jacob possiede. Insieme al team creativo di Justin Kurzel e Shaun Grant, non potrebbe esserci un team più eccitante per portare in vita questo importante romanzo.

Fonte: TheWrap