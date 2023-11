James Norton, dopo la fine di Happy Valley, tornerà sul piccolo schermo come protagonista e produttore di Playing Nice, l’adattamento in quattro parti dei romanzi scritti da JP Delaney prodotto per ITV.

Nel cast ci saranno anche Niamh Algar (Mary and George), James McArdle (Mare of Easttown), e Jessica Brown Findlay (Downton Abbey).

Al centro della trama ci saranno due coppie che scoprono che i loro neonati sono stati scambiati in culla alla nascita mentre erano in ospedale.

Gli eventi si svolgono in Cornovaglia e mostrerà i genitori alle prese con il dilemma: tenere con sé i figli che hanno cresciuto e amato, o riavere il proprio figlio biologico?

Pete (Norton) e Maddie (Algar) vengono catapultati nel mondo dell’altra coppia, Miles (McArdle) e Lucy (Brown Findlay). I quattro si mettono d’accordo su una soluzione, ma presto ci si rende conto che ci sono delle motivazioni alla base della loro scelta.

La sceneggiatura è stata firmata da Grace Ofori-Attah, mentre alla regia ci sono Kate Hewitt (One Day).

Ecco le prime foto del progetto:

Che ne pensate del coinvolgimento di James Norton nella miniserie Playing Nice?

Fonte: Deadline