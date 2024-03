James Van Der Beek e Kerr Smith hanno avuto modo di ricordare i giorni in cui erano impegnati nelle riprese di Dawson’s Creek, il leggendario teen drama ideato da Kevin Williamson in cui hanno vestito i panni, rispettivamente, del protagonista Dawson Leery e di Jack McPhee.

I due sono intervenuti alla 90s Con tenutasi presso Hartford, in Connecticut, e hanno potuto raccontare il modo in cui, spesso e volentieri, si divertivano durante le riprese della serie: andando in moto d’acqua senza curarsi troppo dei rischi che stavano correndo per via delle loro bravate.

Kerr Smith, in merito ai giorni trascorsi sul set a Wilmington, ricorda:

Un paio di ragazzi della troupe avevano delle barche e, sai, in ogni episodio arrivavano degli ospiti, gli sceneggiatori e li portavamo fuori in mare nei fine settimana. Mangiavamo granchio la mattina, riempivamo le barche con tutto quello di cui avevamo bisogno. Facevamo dei barbecue sull’isola. Tutti avevamo le moto d’acqua.

Parla poi di un incidente pericoloso che ha avuto, scherzando:

Sono sorpreso di non essermi ucciso sul serio! Non so se conoscete come funziona l’area d’acqua intercostale a Wilmington, ma ci sono molte aree erbose e quando la marea è alta, diventa quasi un percorso di gara. Quando la marea è bassa, è tutto fango, Andavo là e spingevo questa cosa a 70 miglia all’ora sull’acqua. Ricordo che una volta ho colpito una lingua di sabbia e sono volato 30 metri oltre il manubrio e ho fatto “un po’ di onde”.

Aggiunge James Van Der Beek in merito a quello che era solito fare dopo i frequenti uragani che interessavano la zona:

Quello che facevo era prenotare il primo volo la mattina successiva a un uragano e salire sulla mia moto d’acqua per cavalcare le onde degli uragani. Quando cavalcavi il dorso verso la riva, nella direzione in cui andava l’onda, c’era un’illusione ottica perché non potevi vedere la costa ma eri convinto di salire sempre più in alto.

