Joshua Jackson ha svelato cosa pensa sia accaduto a Pacey e Joey dopo la fine della serie Dawsons’s Creek.

Nella serie cult la coppia, interpretata dall’attore e da Katie Holmes, era ufficialmente insieme nel capitolo finale della storia.

Dawson’s Creek ha debuttato sugli schermi americani ben 25 anni fa e la star ha ricordato che l’esperienza è stata indimenticabile e ha rappresentato i momenti migliori, e anche quelli peggiori di quando aveva venti anni.

Joshua, intervistato da Access Hollywood ha poi spiegato cosa pensa sia accaduto ai personaggi:

L’interprete di Pacey ha poi aggiunto:

Si sono trasferiti a Parigi. Lei è diventata… Non ricordo cosa volesse fare il suo personaggio alla fine, ma decisamente coinvolgeva in qualche modo Parigi. Io lavoro in un ristorante. Penso volessi diventare un cuoco.