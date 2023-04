Jane the Virgin si è conclusa solo quattro anni fa su The CW, ma c’è la possibilità che gli spettatori possano rivedere i personaggi in una reunion della serie.

Interpretata da Gina Rodriguez, Andrea Navedo, Yael Grobglas, Ivonne Coll, Jaime Camil, Brett Dier e Justin Baldoni, la serie comedy-drama segue la vita di Jane Gloriana Villanueva (Rodriguez), una lavoratrice e religiosa venezuelana-americana di Miami con la passione per la scrittura e le telenovelas. Ha fatto voto alla nonna di conservare la sua verginità fino al matrimonio. Le cose si complicano quando un medico la insemina per errore. La serie è andata in onda per sei stagioni.

Camil, che interpretava il padre egocentrico di Jane, Rogelio, ha rivelato la possibilità di un ritorno dello show sotto forma di miniserie. Ecco che cosa ha rivelato a OK! Magazine:

Credo che la creatrice, Jennie Urman, voglia fare qualcosa in cui i personaggi siano presentati 10 anni dopo. Vuole realizzare una miniserie di 10 episodi in cui i personaggi saranno ripresi e si vedrà dove sono finiti dopo la fine della serie. Ovviamente, Rogelio è diventato una grande star di Hollywood. Ci sono stati così tanti colpi di scena in ogni singolo episodio e in ogni singola stagione. Sono abbastanza sicuro che Jennie ci lancerà altre sorprese e cambierà la narrazione per far accadere qualcosa di straordinario.

Se dovesse essere realizzato un revival di Jane the Virgin, sembra improbabile che la serie finisca su The CW. Il network è attualmente sotto una nuova gestione e si sta concentrando principalmente su serie non sceneggiate a basso costo e su serie sceneggiate acquisite da altre fonti, pertanto sembra poco probabile che investa in una nuova stagione di Jane the Virgin.

Cosa ne pensate? Avete guardato la serie originale? Volete rivedere i personaggi di Jane the Virgin?