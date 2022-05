Il prossimo 16 giugno debutterà su FX la serie, in arrivo in Italia prossimamente su Disney+. Nei panni del protagonista, troviamoche, recentemente, ha reso pubblica la sua lunga e complicata battaglia contro la. L’attore ha infatti raccontato alla rivista People come sia sopravvissuto prima a un Linfoma non Hodgkin (un cancro del sistema linfatico) e poi al Covid, contratto durante la chemioterapia.

Questa difficile battaglia ha coinvolto in prima persona anche la moglie Susan che racconta come, dopo aver ricevuto la devastante notizia che il marito aveva il cancro, “eravamo piuttosto storditi. Ci siamo subito messi all’opera per fare ciò che andava fatto“. L’attore ha dunque iniziato la chemioterapia per infusione, seguita da quella orale. Tutto sembrava funzionare e il tumore nel suo corpo ha iniziato a ridursi.

Ma, nel gennaio 2021, un mese dopo l’inizio della chemio, Bridges riceve un avviso che lo informa della possibilità di essere stato esposto al Covid nel centro di trattamento. Ben presto risulta positivo al test e viene colpito duramente dal virus:

Non avevo difese. È questo che fa la chemio: ti priva di tutto il sistema immunitario. Non avevo nulla per combatterlo. Il Covid ha fatto sembrare il mio cancro una cosa da nulla.

L’attore, in particolare, ha avuto seri problemi respiratori:

Sono stato molto vicino alla morte. I medici continuavano a dirmi: ‘Jeff, devi combattere. Non stai combattendo’. Ero in modalità di resa. Ero pronto ad andarmene. Stavo ballando con la mia mortalità.

Ricordiamo che Jeff Bridges, noto in particolare per i ruoli in Il grande Lebowski e ne Il Grinta, ha ricevuto il premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2009 per Crazy Heart.

