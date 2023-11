Jeremy Renner ha festeggiato i 10 mesi dall’incidente che poteva costargli la vita condividendo il video in cui corre per la prima volta.

L’interprete di Hawkeye ha scritto che si trattava del suo primo tentativo di compiere quel tipo di attività fisica, specialmente in pendenza:

Mi ha portato lacrime di gioia, speranza e gratitudine per tutto il vostro sostegno, oltre a quello della mia famiglia e degli amici… Continuo a spingere per molti motivi, ma voi siete la mia benzina. #amoreetitanio

Jeremy aveva svelato che, dopo l’incidente, ha provato ogni tipo di terapia, dalla riabilitazione fisica alle iniezioni di peptidi, oltre a terapie con le cellule staminali e persino la camera iperbarica. La star ha però sottolineato che la cosa migliore sia stata la sua mente e il desiderio di essere presente, recuperare e migliorarsi, aggiungendo che sente “il dovere” di essere eccezionale per poter ricambiare chi gli ha dato la forza per andare avanti.

Che ne pensate del post di Jeremy Renner in cui l’attore corre e si allena per strada per la prima volta?

Fonte: Variety