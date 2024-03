Jeremy Strong, uno dei protagonisti di Succession, racconta come è stato finire la serie HBO e buttarsi in nuovi progetti.

Svela, parlando con The New York Magazine, che terminata Succession sentiva…

Per questo si è gettato subito nel suo nuovo ruolo, quello di Roy Cohn nel film The Apprentice.

Roy Cohn, non si può sottovalutare la sua influenza nel nostro paese, il suo lascito di negazione della realtà e certe cose che ha trasmesso a Donald Trump. Il suo manuale ha un’influenza tentacolare che è stupefacente, la persona più affascinante che abbia mai cercato di incarnare. Dovrei fare una dichiarazione preliminare: Il mio compito è essere un investigatore umanistico di un soggetto e astenermi dal giudizio. Quindi, mentre personalmente potrei avere molte opinioni su Roy Cohn, quella parte non entra in gioco nel lavoro creativo.