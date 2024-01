A partire dal 15 gennaio ritroveremo Jodie Foster in True Detective: Night Country, la quarta stagione della popolare serie Tv.

In un’intervista col Guardian, la due volte premio Oscar per la Miglior attrice Jodie Foster ha spiegato di trovare i colleghi della Generazione Z “fastidiosi”, ma di sperare di poter aiutarli a trovare il loro percorso dando supporto per “imparare a rilassarsi”.

Sono davvero fastidiosi, specialmente sul luogo di lavoro. Possono dire: “Eh, oggi non mi va, verrò alle 10:30”. O magari lo fanno via email e faccio presente loro: tutto questo è grammaticalmente scorretto, non hai controllato l’ortografia? Al che rispondono: “Perché dovrei farlo, non è un po’ limitante?”. Devono imparare a rilassarsi, a non pensarci così tanto, a creare qualcosa che sia loro. Posso aiutarli a farlo, cosa che è molto più divertente che essere, con tutta la pressione che comporta, il o la protagonista della storia.

FONTE: The Guardian