sarà la protagonista di una nuova miniserie prodotta per Hulu intitolata, che sarà composta da otto episodi.

Il progetto è un adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Georgia Hunter ed è stato scritto e prodotto da Erica Lipez (Bates Motel, The Morning Show).

Gli eventi raccontati si ispirano a una storia vera di una famiglia ebrea che lotta per sopravvivere e ritrovarsi dopo che i membri vengono divisi all’inizio della seconda Guerra Mondiale.

Thomas Kail (Hamilton) sarà invece regista e produttore. Il filmmaker ha dichiarato:

Io e Georgia siamo amici da 25 anni e sono profondamente orgoglioso di far parte del team che sta lavorando per condividere la storia incredibile della sua famiglia. Io ed Erica abbiamo realizzato insieme uno spettacolo teatrale 10 anni fa e sapevo che questo progetto doveva essere la nostra seconda collaborazione.

Kail ha proseguito sottolineando:

L’amore di Georgia per la sua famiglia esce dalle pagine e la sua scrittura vivida ti porta proprio accanto a loro in ogni momento: cercherò di onorare questi sforzi sullo schermo. Fin dalla fine del 2018 ci siamo impegnati totalmente su questo adattamento e siamo elettrizzati nell’avere la possibilità di collaborare con 20th Television e Hulu per proporlo agli spettatori televisivi di tutto il mondo.

Joey King ha recentemente recitato nella miniserie The Act, sempre per Hulu, e sul piccolo schermo è apparsa anche in Fargo e The Flash.

